Dos ocupantes de moto mueren arrollados en la carretera CA-13 en La Ceiba

La Ceiba – Dos personas fallecieron este martes en un accidente de tránsito en la carretera CA-13 en la ciudad de La Ceiba en el departamento de Atlántida, Caribe de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados Nicolás Alonso Sánchez Fuentes (40) y Junior Solórzano (11).

Se informó que los fallecidos iban a bordo de una moto cuando fueron atropellados por un vehículo pesado rastra a la altura de la colonia Ponce.

Equipos de emergencia como el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron para atender la situación y confirmar el deceso de ambas víctimas.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG