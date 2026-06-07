Dos nuevos recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a Madrid

Foto del díaDos nuevos recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a MadridPor: EFE7 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión El papa León XIV realizará dos nuevos recorridos a bordo del papamóvil durante su estancia en Madrid del 6 al 9 de junio además de los cuatro que ya se habían confirmado, según ha informado este viernes la Archidiócesis de Madrid. Noticias recientes ActualidadFlorentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid Usa 2026 - NoticiasNueve heridos en un tiroteo cerca de la base de la selección de Inglaterra en Kansas City Portada PolíticaZambrano convoca a plataformas de transporte para discutir su regulación en Honduras NacionalesMédicos mantendrán asambleas informativas este lunes en todo el país InternacionalesTrump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán