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Dos nuevos recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a Madrid

Por: EFE

El papa León XIV realizará dos nuevos recorridos a bordo del papamóvil durante su estancia en Madrid del 6 al 9 de junio además de los cuatro que ya se habían confirmado, según ha informado este viernes la Archidiócesis de Madrid.

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