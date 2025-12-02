Dos mujeres son asesinadas y calcinadas en Lempira

Tegucigalpa – Agentes policiales reportaron el dantesco hallazgo de dos mujeres quienes fueron asesinadas y calcinadas en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Kensy Gámez y Yessica Martínez.

Según se indicó, los cuerpos de las féminas estaban semicalcinados en un solar baldío.

Datos preliminares indican que las féminas fueron llevadas al lugar y tras asesinarlas les prendieron fuego.

Las féminas fueron encontradas por campesinos que pasaron por la zona y se percataron de los dos cuerpos, por lo que interpusieron la denuncia al 911.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena.

Personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento de los cadáveres.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, suman más de 240 las féminas asesinadas en el territorio nacional. IR