Dos mujeres son asesinadas a disparos en Naranjito, Santa Bárbara

Tegucigalpa – El asesinato de dos mujeres se reportó este domingo en el barrio Dolores en el municipio de Naranjito, Santa Bárbara.

Las féminas fueron identificadas como Yadira Torres y Joselin Sarmiento,

Datos preliminares indican que ambas mujeres habrían sido atacadas a disparos durante la madrugada.

Las autoridades estarían realizando las pesquisas correspondientes sobre el hecho.

Las muertes violentas de mujeres no cesan en este país centroamericano, en el presente año suman más de 150 las féminas asesinadas a nivel nacional. IR