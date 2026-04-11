Dos mujeres mueren en accidente vial en la carretera CA-5

Tegucigalpa – Dos mujeres fallecieron este sábado en un accidente de tránsito en la carretera CA-5 a la altura de la aldea El Conejo en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

Se informó que las mujeres iban a bordo de una motocicleta e impactaron contra una camioneta en un desvío hacia la aldea El Conejo, del municipio de la Villa de San Antonio.

Una de las fallecidas fue identificada como Jessica Medina y la otra permanece como desconocida.

Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aseguraron los cuerpos y el lugar para el levantamiento de los cuerpos.

Los accidentes de tránsito son las segundas causas de muerte en el país, después de los homicidios, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG