Dos muertos y varios heridos en accidente vial en Potrerillos, Cortés

San Pedro Sula – Al menos dos menores de edad y varios heridos deja el volcamiento de un microbús en Potrerillos, Cortés.

Según se informó las personas que viajaban en el microbús iban de excursión hacia las playas de ese sector norte del país y venían procedentes de Santa Cruz de Yojoa.

Los fallecidos son dos menores que hasta el momento se desconoce su identidad.

Mientras que las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, alrededor de 300 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR