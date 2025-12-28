spot_img
Dos muertos y varios heridos en accidente vial en Santa Bárbara

Por: Proceso Digital

Santa Bárbara – Dos personas fallecieron y varias resultaron heridas en un accidente vial tipo volcamiento en la aldea La Ruda en el municipio de Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Ovidio Erazo y David Sevilla.

Se informó que tanto los fallecidos como los heridos eran pasajeros en un vehículo pick up marca Toyota color rojo se fue a una hondonada en la carretera que conduce de Zacapa hacia Las Vegas.

Testigos relataron que el conductor perdió el control del vehículo mientras descendía a una alta velocidad y se despistó de la carretera.

Versiones preliminares brindadas por personal de emergencia en el lugar, el vehículo presentaba desperfectos mecánicos.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

