Dos muertos y un herido tras caída de camión en un puente en Ocotepeque

Ocotepeque – Dos personas fallecieron y una resultó herida este viernes tras la caída de una camioneta en un puente en el municipio de Lucerna, departamento de Ocotepeque, occidente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Marco Adolfo Cruz Santos (piloto) y Maycol Esaú Mejía (copiloto).

Se informó que un camión se conducía en la carretera CA-4, cuando se volcó en un puente y cayó hacia una hondonada que terminó en una quebrada.

Agentes de la Policía Nacional como transeúntes colaboraron en rescatar a las personas que se transportaban en el camión.

Un promedio de cinco personas mueren diariamente en accidentes de tránsito, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). AG