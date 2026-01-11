Dos muertos y un herido en accidente vial en Choluteca

Choluteca – En las últimas horas, dos personas fallecieron y un policía resultó herido en un suceso vial en la ciudad de Choluteca en la intercepción de los bulevares Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, en la zona sur de Honduras.

Uno de los fallecidos fue identificado como Marlon Alexis Serrano Rodríguez (35), y el otro permanece como desconocido.

La segunda persona que falleció no fue identificada porque sus familiares llegaron al lugar y se llevaron el cuerpo

Se informó que los fallecidos y el herido se conducían en una camioneta plateada no prestaron atención a las condiciones de seguridad vial mientras iban por la rotonda El Reloj.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), casi 50 personas han fallecido en los primeros 11 días del 2026 en accidentes de tránsito.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG