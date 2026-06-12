Dos muertos y dos heridos tras balacera en restaurante en San Manuel, Cortés

Tegucigalpa – Dos personas perdieron la vida y dos resultaron heridas tras una balacera reportada en un restaurante en San Manuel, Cortés, norte de Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Óscar Ortez, de 48 años y Melba Roseli Caballero, de 40 años.

La tía de Óscar Ortez relató que su sobrino se condujo a ese restaurante para ver un partido de fútbol.

Comentó que hace un par de meses su sobrino fue deportado de Estados Unidos.

Entre tanto, Melba Roseli fue identificada como empleada de ese restaurante.

Las dos personas heridas aún no han sido identificadas, pero fueron trasladas a un centro asistencial.

Se desconocen las causas de este ataque armado en el sector, según los relatos solo se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Honduras transita una escalada de la violencia, pero las autoridades insisten en que las cifras oficiales revelan un retroceso de la violencia respecto al año anterior. (RO)