Dos muertos y cinco heridos deja accidente de rapidito en la colonia Los Pinos

Tegucigalpa – Un trágico accidente de tránsito protagonizado por una unidad de transporte tipo «rapidito» dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y cinco más heridas la tarde de este sábado en la calle principal de la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.

De acuerdo con la información inicial, el percance ocurrió cuando la unidad de transporte sufrió un accidente por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades. El impacto provocó la muerte de dos personas en el lugar, mientras que otras cinco resultaron con diversas lesiones.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente a la zona para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales, así como para acordonar el área y facilitar las labores de rescate.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron el accidente y determinar si existieron fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros factores que contribuyeron al hecho.

Las autoridades no han revelado, por el momento, la identidad de las personas fallecidas ni el estado de salud de los lesionados, mientras continúan las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos por parte de Medicina Forense.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, según datos de la DNVT. IR