Dos hombres muertos tras enfrentamiento en Cofradía  

San Pedro Sula – La mañana de este sábado se reportan dos muertos en la colonia Santo Domingo en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.

La información preliminar establece que los ahora fallecidos se enfrentaron a disparos, lo que provocó la muerte del primero, pero cuando el otro huía del lugar se desplomó en una zona boscosa a varias cuadras de donde quedó el cuerpo del primero.

El segundo fallecido tiene heridas en la cabeza, de donde le emana sangre.

Elementos de medicina forense y un equipo de la Policía se desplazan al lugar para levantar las primeras evidencias del suceso violento.

Al menos seis homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a recuentos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS