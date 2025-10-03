Dos muertos por volcamiento de pick up en Colón

Tegucigalpa – Dos personas fallecieron este viernes en un accidente de tránsito en el sector de Planes y río Miel en el municipio de Iiriona, departamento de Colón, Caribe hondureño.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos, pero se confirmó que había un niño.

Los fallecidos iban en un vehículo pick up que cubre la ruta Batalla – La Ceiba volcó a la altura del río Miel.

Asimismo, se reportó que varias personas resultaron heridas que fueron trasladados a centros asistenciales y procedían desde la ciudad de La Ceiba con rumbo hacia el sector de La Mosquitia.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG