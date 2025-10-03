Dos muertos por ahogamiento y accidente de tránsito durante asueto en Honduras

Tegucigalpa – Las autoridades de protección de Honduras y fuentes de socorro informaron este jueves sobre la muerte de dos personas por ahogamiento y accidente de tránsito en lo que va del asueto nacional de una semana.

La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) detalló en un informe que en las últimas horas José Sánchez, de 20 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, occidente del país.

En otro hecho, Arnold Serrano, también de 20 años, murió el lunes por sumersión en el municipio de San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés, norte de Honduras.

La institución indicó que hasta la fecha se han registrado 37 accidentes viales que dejaron 34 personas lesionadas, además de 18 colisiones, nueve volcamientos y seis incendios vehiculares.

Además, reportó el decomiso de 97 automotores por diversas infracciones y la atención de al menos 2.297 emergencias hospitalarias.

Las autoridades de la Conapremm no registran otro tipo de muertes violentas como homicidios y asesinatos, que como producto de la ola de violencia, delincuencia común y crimen organizado, deja en promedio diario de entre diez y trece, según fuentes públicas y privadas.

El asueto, enmarcado en la denominada ‘Semana Morazánica’, aprovecha que en octubre se concentran tres días festivos: el nacimiento del prócer Francisco Morazán, el 3 de octubre de 1792, el Descubrimiento de América, el 12 y el Día de las Fuerzas Armadas, el 21.

Para extender el descanso, el Gobierno agregó dos días adicionales para los empleados del sector público, que serán descontados de sus vacaciones.

Más de 23.000 efectivos, entre policías, militares, bomberos y socorristas de la Cruz Roja y la Cruz Verde, están desplegados desde el pasado sábado para resguardar la seguridad de la población que se moviliza en distintas regiones del país durante este largo feriado.

Las autoridades de turismo estiman que al menos un millón de personas, entre nacionales y extranjeros, viajarán dentro de Honduras durante la Semana Morazánica. EFE