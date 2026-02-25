Dos muertos en fatal accidente vial en la carretera hacia Olancho

Tegucigalpa- Dos personas perdieron la vida en las últimas horas en un violento accidente de tránsito registrado en la carretera RN-15, en el tramo que conecta los municipios de Guaimaca y Talanga, a la altura del sector de Vindel, en la vía que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió en el kilómetro 74, cuando un camioncito cargado de frutas y verduras impactó violentamente contra la parte trasera de una rastra que transportaba madera en rollo. Ambos vehículos circulaban en la misma dirección al momento de la colisión.

Como resultado del fuerte choque, las dos personas que se conducían en el camioncito fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la zona para realizar las labores de rescate y recuperación de los cuerpos, mientras que agentes de las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

De manera preliminar, se presume que factores como la oscuridad en el sector y el exceso de velocidad pudieron haber incidido en el trágico hecho; sin embargo, serán las indagaciones oficiales las que esclarezcan lo sucedido. Hasta el momento, no se ha proporcionado la identidad de las víctimas.LB