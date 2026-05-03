Dos jóvenes muertos en accidente vial en Quimistán

Tegucigalpa – Dos personas perdieron la vida este domingo en un accidente vial en el sector de La Flecha en Quimistán, departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

De acuerdo a lo informado por el Cuerpo de Bomberos, en el accidente tipo despiste perdieron la vida Nohelia Damaris Vásquez Peña (20) y Eduardo Josué Aguilar Bautista (19).

Se conoció que las víctimas son originarias de Nueva Arcadia, Copán. Ambos iban en un vehículo Honda CRV color blanco con placas JAL-5968.

De acuerdo a los registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH, al menos seis personas pierden la vida cada día en sucesos viales en Honduras. JS