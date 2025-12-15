Dos motociclistas mueren en accidente vial en Cuesta de la Virgen

Tegucigalpa – Dos hombres fallecieron este domingo en un accidente de tránsito en la carretera CA-5, específicamente en el sector de la Cuesta de la Virgen, zona central de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Miguel y Jesser.

Se informó que los fallecidos eran motociclistas que junto a otros amigos manejaban en la carretera CA-5, pero impactaron contra un camión que invadió el carril que transitaban.

Uno de ellos expiró en el lugar del accidente debido a la gravedad de las heridas y el otro, de camino a un centro asistencial.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG