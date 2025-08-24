Dos motociclistas mueren abatidos a disparos en Guaimaca

Tegucigalpa – Dos hombres fueron asesinados en las últimas horas en la colonia Monte Limar en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Edwuard Esteban Matute y Kenneth Yair Flores.

Agentes policiales confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de los hombres en un camino de tierra hacia el sector de La Mansión.

Preliminarmente se informó que los fallecidos fueron abatidos a balazos mientras se conducían en una motocicleta debido a que estas unidades de transporte estaban en la escena del crimen.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).