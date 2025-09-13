Dos menores mueren en accidente vial en Santa Bárbara

Tegucigalpa– Dos menores perdieron la vida en un accidente vial que se registró en Zacapa, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La colisión ocurrió entre un pick-up y un carro turismo cuando los jóvenes regresaban de la iglesia.

Los menores fueron identificados como Ángel Guardado de 17 y Daniel Flores de 13 años.

Las autoridades se encuentran en el lugar acordonando la escena y a la espera de la llegada de Medicina Forense para el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, y las autoridades han solicitado a la población evitar acercarse al lugar para no entorpecer las labores de investigación. IR