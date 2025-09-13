spot_imgspot_img
Caliente

Dos menores mueren en accidente vial en Santa Bárbara

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Dos menores perdieron la vida en un accidente vial que se registró en Zacapa, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La colisión ocurrió entre un pick-up y un carro turismo cuando los jóvenes regresaban de la iglesia.

Los menores fueron identificados como Ángel Guardado de 17 y Daniel Flores de 13 años.

Las autoridades se encuentran en el lugar acordonando la escena y a la espera de la llegada de Medicina Forense para el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, y las autoridades han solicitado a la población evitar acercarse al lugar para no entorpecer las labores de investigación. IR

