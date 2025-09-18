Dos menores fallecidos deja incendio de vivienda en Nueva Suyapa

Tegucigalpa – En medio de la cobertura de emergencias provocadas por las lluvias en la capital, el Cuerpo de Bomberos reportó una tragedia en la colonia Nueva Suyapa, donde un incendio estructural cobró la vida de dos menores de edad.

El vocero de la institución, teniente Carlos Bonilla, confirmó que los fallecidos fueron identificados como Ricardo Lagos López (4 años) y Ronald Alberto Lagos López (7 años), quienes quedaron atrapados dentro de la vivienda siniestrada.

“El incendio se registró en el sector de la Nueva Suyapa y lamentablemente perdieron la vida estos dos menores. Nuestro equipo está realizando las investigaciones para determinar las circunstancias y las causas que provocaron este incendio estructural”, detalló Bonilla.

El Cuerpo de Bomberos lamentó profundamente el hecho y reiteró su compromiso de atender tanto las emergencias relacionadas con las lluvias como otros siniestros que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Las autoridades hicieron un llamado a las familias a extremar medidas de prevención en el uso de instalaciones eléctricas y de gas en los hogares, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando los riesgos aumentan.LB