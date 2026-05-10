Dos menores fallecen accidente vial en el anillo periférico

Tegucigalpa – Dos menores murieron esta madrugada en un accidente vial en el anillo periférico de la capital.

En el accidente resultaron otras dos personas heridas.

Hasta el lugar llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y 911, pero dos de ellos ya no contaban con signos vitales.

El vehículo en el que se trasladaban quedó completamente deshecho.

Datos preliminares indican que los menores presuntamente realizaban piques en el sector de Altos de Toncontín, versión que está siendo investigada por los agentes de tránsito.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR