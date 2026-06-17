Dos jóvenes son asesinadas a balazos en Atlántida; tres personas resultan heridas

Tegucigalpa- Un nuevo hecho de violencia contra la mujer enluta al país tras el asesinato de dos jóvenes y el ataque que dejó a otras tres personas heridas en la colonia Monte Fresco, comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katherine Tatiana Oliva Bardales, de 19, quienes perdieron la vida de manera violenta luego de que sujetos armados llegaran al lugar donde compartían con varios amigos y les dispararon sin mediar palabra.

De acuerdo con la información preliminar, dos individuos armados irrumpieron en la zona y abrieron fuego contra el grupo de jóvenes. Como resultado del ataque, además de las dos fallecidas, tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.Los jóvenes heridos fueron identificados como: Leonardo Ramos, Kevin Ordoñez y Joel Flores.

Las autoridades de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena del crimen para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias, el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Este doble crimen se registra en medio de la creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hasta el día de ayer se contabilizaban 121 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, cifra a la que ahora se suman estas dos nuevas víctimas.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han reiterado el llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de prevención, investigación y judicialización de los casos de violencia de género, ante el alarmante incremento de muertes violentas de mujeres en el país.LB