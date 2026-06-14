Dos jóvenes mueren en choque de motocicletas en Lempira

Tegucigalpa – Dos jóvenes fallecieron en las últimas horas en un accidente tipo de choque en el sector de la comunidad de Arcilaca en el municipio de Gracias en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Ricardo Arnaldo Aguilar (28) y Christofer Mejía Miranda (16).

Asimismo, una tercera persona resultó herida de nombre Darwin Amaya (26) y fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula.

El incidente en un choque entre dos motocicletas en horas de la noche del sábado en la carretera que conduce de Gracias hacia el municipio de San Juan de Intibucá.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG