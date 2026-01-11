Dos jóvenes mueren en accidente vial en Yoro

Yoro – Dos jóvenes perdieron la vida en las últimas horas a la altura del desvío Las Piedras en el municipio de Yoro, zona norte de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Odilver Cano Loco y Ricardo Antonio Gómez.

Se informó que los jóvenes se conducían en una motocicleta en la carretera cuando sufrieron un accidente tipo despiste en horas de la madrugada.

Autoridades y cuerpos de socorro se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar información sobre las circunstancias del suceso.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG