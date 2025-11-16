Dos jóvenes mueren en accidente vial en el valle de Jamastrán

Tegucigalpa – Dos jóvenes fallecieron la noche de este sábado en un accidente de tránsito en el sector del Valle de Jamastrán en el departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Óscar Roney Cerrato y Rider Sevilla.

Se informó que los jóvenes se conducían en una motocicleta cuando colisionaron frontalmente contra un vehículo pick up de color azul en la zona de El Empalme.

También se conoció que los fallecidos eran estudiantes del Instituto Jamastrán.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG