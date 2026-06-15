Dos jóvenes mueren al impactar contra una rastra en Quimistán

Santa Bárbara – Dos jóvenes perdieron la vida en las últimas horas en un accidente vial en el barrio Tejeras en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Edwin Urbina Regalado (21) y Mario Castellanos (20).

Se informó que los jóvenes iban a bordo de una motocicleta en la carretera CA-4, cuando impactaron contra una rastra estacionada cuando el conductor perdió el control.

En este fin de semana, se ha registrado alrededor de una decena de fallecimientos por accidentes de tránsito a nivel nacional.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), un promedio de cinco a seis personas muere diariamente en accidentes de tránsito en Honduras. AG