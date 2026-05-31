Dos jovencitas pierden la vida en accidente vial en Jutiquile, Olancho

Tegucigalpa – Dos jovencitas de 17 años murieron en un trágico accidente de tránsito este domingo en la comunidad de Jutiquile, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, sobre la carretera que conduce hacia Catacamas.

De acuerdo al reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, cuando llegaron al lugar para brindar asistencia lograron rescatar con vida a tres jóvenes identificados como Samuel Isaac Ortega Matute (19), Cristian José Rodríguez Zúñiga (18) y César David Alonzo Ortega (19), quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital San Francisco de Juticalpa.

Sin embargo, las dos malogradas jovencitas fueron identificadas como: Sofía Zelaya, quien era sobrina de Lizeth Espinal la otra que también falleció en el accidente.

La siniestralidad vial continúa en aumento en Honduras. En las últimas 24 horas, al menos siete personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, elevando a 832 el número de fallecidos en lo que va de 2026, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). JS