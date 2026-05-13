Dos hombres y una mujer los cuerpos calcinados en Cimarrón aún sin identificar

Tegucigalpa – Tres personas, dos hombres y una mujer, permanecen en calidad de desconocidas en la morgue capitalina, luego de haber ingresado con un alto grado de calcinación que impide su identificación por métodos tradicionales, informaron este miércoles autoridades forenses.

De acuerdo con el reporte brindado a Proceso Digital por la portavoz Issa Alvarado, el estado en que fueron encontrados los cuerpos hace imposible obtener huellas dactilares o realizar un reconocimiento a través de odontogramas, por lo que la única vía viable para establecer sus identidades es mediante pruebas de ADN.

Hasta el momento, dos familias se han presentado ante las autoridades con la esperanza de identificar a los hombres fallecidos; sin embargo, en el caso de la mujer, aún no se han acercado parientes que permitan avanzar en el proceso de reconocimiento.

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Los análisis genéticos están siendo procesados por el laboratorio de Serología Genética, cuyos resultados podrían tardar varias semanas debido a la complejidad de las pruebas.

El caso es atendido por la Sección de Identificación Humana, instancia que, una vez cuente con los resultados, se encargará de coordinar con los familiares la entrega oficial de los restos.

La mañana del martes de esta semana, elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron un incidente reportado inicialmente como incendio forestal en el sector del cerro El Cimarrón, donde posteriormente fueron encontrados los tres cuerpos calcinados al interior de un freezer. JS