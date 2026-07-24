Dos hombres mueren en diferentes hechos violentos ocurridos en Colón

Tocoa – Dos hechos violentos registrados la noche del viernes dejaron como saldo dos hombres fallecidos en los municipios de Sonaguera y Tocoa, en el departamento de Colón.

Una de las víctimas fue identificada como Leonardo Zúñiga, quien resultó herido de bala en Sonaguera.

Tras recibir atención inicial en una clínica local, fue trasladado al Hospital Atlántida, en La Ceiba, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

En un segundo incidente, las autoridades reportaron el asesinato de otro hombre en el barrio La Ceiba, del municipio de Tocoa. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

La Policía Nacional informó que investiga ambos casos para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y dar con los responsables. AD