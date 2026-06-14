Dos hermanos mueren en accidente vial en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa – Dos hermanos fallecieron este domingo en un accidente de tránsito en el sector de Agua Caliente en el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro.

Los fallecidos fueron identificados como Cristian Martínez y Bryan Martínez.

Se informó que los hermanos iban en una moto en la carretera que conduce al municipio de Sabá, cuando rebasaron a un bus, pero perdieron el control de la unidad de transporte que iban y terminaron en un accidente.

Los hermanos fueron trasladados hacia un centro asistencial, pero perdieron la vida debido a la gravedad de los heridos.

Periodistas de la zona reportaron que los jóvenes tenían varios golpes y laceraciones en distintas partes de su cuerpo.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), un promedio de cinco a seis personas muere diariamente en accidentes de tránsito. AG