Dos hermanas mueren en volcamiento en El Negrito, Yoro

Yoro – Dos hermanas fallecieron este viernes en un accidente de tránsito tipo volcamiento en la aldea Buenos Aires en el municipio de El Negrito en el departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

Las fallecidas fueron identificadas como Reina Mijango (65) y Justina Mijango (60).

Se informó que una decena de personas iba a bordo de un vehículo paila color rojo que se volcó hacia una hondonada en una zona montañosa.

También se informó que 10 personas resultaron heridas producto del volcamiento y fueron trasladados por miembros del Cuerpo de Bomberos hacia un centro asistencial.

Un promedio de seis personas muere diariamente en accidentes de tránsito, según cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). AG