Dos fincas están tomadas por grupos criminales y generan zozobra, confirma jefe policial de Trujillo

Tegucigalpa- El jefe policial en Trujillo, subcomisionado Carlos Rojas afirmó que son dos las fincas que están tomadas por grupos criminales que están fuertemente armados y generando zozobra.

Los grupos mantienen tomadas la finca de Rigores y la finca Panamá y son los que están generando zozobra.

“Estas personas están armadas con armas de grueso calibre, mantienen tomada la zona generando zozobra y vendiendo la fruta que les genera el dinero para comprar más armas”, indicó.

Sostuvo que en la zona solo hay una patrulla, por lo que se esperó más refuerzos para poder trasladarse a la zona de la masacre.

Indicó que en varias ocasiones estos grupos han abierto fuego contra la policía nacional.

Afirmó que la Policía Nacional no ha hecho ningún levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron levantados por sus familiares.

Aseguró que ya se empezó a recabar la información para dar una cifra verídica de las personas muertas. IR