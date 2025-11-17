Dos fallecidos al caer un camión a un abismo en la zona andina de Ecuador

Quito.- Dos personas fallecieron este lunes tras caer un camión a un abismo en la zona andina de Ecuador, informó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), un día después de que un autobús cayera por una ladera en otra provincia, dejando 21 fallecidos y 40 heridos.

De acuerdo al ECU 911, el nuevo accidente ocurrió en la provincia del Chimborazo, en el sector Panza Redonda, del municipio de Pallatanga.

Al sitio acudieron organismos de socorro, que informaron del volcamiento de un camión, «que cayó aproximadamente 250 metros hacia un abismo».

«Como resultado preliminar, se registran dos personas fallecidas», indicó al señalar que las entidades de socorro continúan con las labores de atención y seguridad en la zona.

El accidente del domingo ocurrió en la provincia de Bolívar y los familiares de los 21 fallecidos están este lunes a la espera de la entrega de los cadáveres, con la previsión de llevarlos en caravana hacia Simiatug, hasta donde se dirigían para votar en el referendo del domingo.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia de la covid-19 redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 accidentes de tránsito anuales y más de 2.000 fallecidos, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE/ir