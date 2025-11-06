Dos empresas retiran sus demandas contra Honduras ante el CIADI

Tegucigalpa – Dos empresas retiraron sus denuncias contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), informó este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR).

Los procedimientos arbitrales interpuestos contra el Estado de Honduras que fueron descontinuados son el Scatec ASA c. República de Honduras (Caso CIADI No ARB/23/12) y Norfund and KLP Norfund Investments AS c. República de Honduras (Caso CIADI No. ARB/23/13), ambos en el tema de energía eléctrica.

Las empresas reclamaban, en conjunto, 400 millones de dólares estadounidenses por supuestos incumplimientos de obligaciones atribuidas al Estado de Honduras, señaló la PGR en un comunicado.

De acuerdo a lo informado por la PGR, la descontinuación de los procesos data del 29 de octubre y este retiro elimina una contingencia fiscal superior a diez mil 500 millones de lempiras.

Honduras está fuera del CIADI desde el 25 de agosto de 2024, una salida que se dio tras 35 años de pertenecer al centro de arbitraje adscrito al Banco Mundial.

A su salida, Honduras acumulaba 15 demandas de empresas consideran que sus inversiones han sido afectadas por las decisiones del gobierno hondureño. VC