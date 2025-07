Dos empresas chinas firman acuerdo para comprar 3,000 toneladas de camarón

Tegucigalpa – Dos empresas importadoras de China firmaron un acuerdo para comprar tres mil toneladas de camarón a la empresa de Honduras, Nova Honduras Zona Libre. Empero, los empresarios del rubro en el país desconfían de la efectividad de los convenidos debido a la casi nula exportación que el sector ha materializado hacia el gigante asiático donde priman precios bajos para el camarón .

El compromiso de compra se realizó de manera virtual, entre las empresas Chinatex Raw Materials International Trading Co., Ltd., y China National Township Enterprises Co., Ltd., y la empresa hondureña, con los embajadores de China, Yu Bo y de Honduras, Salvador Moncada, como testigos.

“Ambas partes reconocen la cooperación de ganar y ganar, la buena voluntad, y los importantes esfuerzos de todas las partes para hacer posible el destacable y firme avance en el comercio de camarón entre China y Honduras, y los talentos frutos tangibles que benefician al pueblo hondureño”, informó la embajada de China en Honduras.

Justamente hace un año, el 19 de julio de 2024, Honduras realizó el único envío de dos primeros contenedores de camarón hondureño al gigante asiático.

(Leer) Honduras inicia exportación de camarón a China, con 36 toneladas en dos contenedores

La exportación, que suma un total de 36 toneladas de camarón Vanamei Blanco de alta calidad en talla 40/50, fue realizada por la empresa Camasur, la primera exportadora hondureña en acceder al mercado chino. VC