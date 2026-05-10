Dos empleados de una constructora mueren embestidos en Jamastrán, El Paraíso

Tegucigalpa – Dos empleados de una empresa constructora fallecieron este domingo tras ser embestidos por un vehículo en el sector de El Pozo Bendito en el Valle de Jamastrán en la ciudad de Danlí, oriente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Kevin Alexander Medina y Marcos Sorto.

Se confirmó que los fallecidos eran empleados de la empresa constructora encargada de la pavimentación de la carretera de Danlí-Trojes.

Los fallecidos iban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidos por un vehículo fantasma y cuyo conductor huyó de la zona después del hecho vial.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG