Dos diputadas nacionalistas forman parte de la comitiva del CN que viajó a China, según Jorge Zelaya

Tegucigalpa – El diputado Jorge Zelaya reveló este martes que dos congresistas nacionalistas forman parte de la comitiva que hizo un viaje esta semana a China.

En una entrevista a la emisora Radio América, manifestó que las diputadas suplentes Mary Morales de Atlántida y Nancy Santos de Francisco Morazán son las integrantes del Partido Nacional que forman parte de esta comitiva.

“El candidato presidencial les pidió que no viajaran, pero parece que ellas dijeron que iban ir, eso fue lo que me contaron”, dijo Zelaya.

Más temprano, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López, confesó que una veintena de congresistas forman parte de la comitiva que partió hacia China.

El lunes, el Partido Nacional esclareció que los diputados nacionalistas que decidieron viajar a China lo hicieron a título personal sin tener el aval oficial de esta institución política.

Zelaya cuestionó que se realice este tipo de viajes de parte de diputados señalando que se gasta mucho dinero cuando hay muchas necesidades en el país y el Congreso Nacional se encuentra paralizado. AG