Dos detenidos y un herido tras tiroteo con la Policía Nacional en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Dos personas fueron capturadas y una de ellas resultó herida la noche de este miércoles tras un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Prados Universitarios.

– El evento ocurrió frente al Centro de Noticias del medio de comunicación Televicentro

Según informó el vocero policial, comisario Alex Reyes, el incidente comenzó cuando agentes que realizaban labores de patrullaje en la colonia Las Brisas, detectaron un vehículo Ford Escape con actitud sospechosa.

De acuerdo con la versión oficial, los ocupantes del automotor abrieron fuego contra los policías, lo que dio inicio a una persecución que culminó en el sector del Coliseum Nacional de Ingenieros, donde fueron interceptados.

Durante el intercambio de disparos, uno de los sospechosos sufrió una herida en uno de sus brazos y fue trasladado para recibir atención médica.

La Policía indicó que el capturado se encuentra fuera de peligro al ser atendidos por sus heridas.

En la escena, las autoridades decomisaron un fusil AR-15, considerado un arma de uso prohibido en Honduras.

Por este motivo, los detenidos serán remitidos por los delitos de portación ilegal de arma de uso prohibido y atentado contra funcionarios policiales.

Reyes señaló que aún se verifica la identidad de los capturados y si poseen antecedentes penales, y que realizarán el procesamiento del vehículo antes de su traslado.

El portavoz añadió que, por las características del arma incautada, las investigaciones buscarán determinar si los detenidos tienen vínculos con actividades delictivas como el tráfico de drogas o el sicariato. AD