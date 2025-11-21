Dos de los cinco presidenciables pautaron propaganda antes del período permitido, según UFTF

Tegucigalpa – El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, reveló este viernes que dos candidatos presidenciales pautaron publicidad y propaganda electoral antes del período permitido.

“En el informe se vincula a dos de los cinco candidatos presidenciales, por ende, a dos partidos políticos”, dijo Hércules.

La UFTF remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe detallado de monitoreo de propaganda electoral en radio y televisión de candidatos que pautaron fuera del período permitido de publicidad y propaganda.

Hércules señaló que los consejeros del CNE deben determinar si aplica sanción o no a los candidatos que incumplieron la norma.

Indicó que no se puede personalizar porque son sujetos obligados, todavía está vigente el período de propaganda y espera a que rinda cuentas con la UUFTF 15 días después de las elecciones generales.

La publicada y propaganda electoral está vigente desde el 1 de septiembre y finaliza el domingo 23 de noviembre. AG