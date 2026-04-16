Dos cuadros inéditos de Monet, vendidos en París por más de 16 millones de euros

París – Dos cuadros inéditos del impresionista francés Claude Monet (1840-1926), que muestran dos paisajes a la orilla del río Sena, se vendieron este jueves en París por un valor conjunto de 16 millones de euros.

En una subasta organizada por la casa Sotheby’s, el lienzo ‘Les Îles de Port-Villez’ (1883) fue vendido por 6,44 millones de euros, mientras que ‘Vétheuil, effet du matin’ (1901), el cuadro más caro del lote, fue adjudicado por 10,19 millones de euros.

El vicepresidente de Sotheby’s y experto en arte impresionista Thomas Bompard, quien declaró a EFE que «son los cuadros de Monet más importantes jamás subastados en Francia», aseguró también que en sus 25 años de experiencia «rara vez» ha visto «cuadros impresionistas tan nuevos».

«Están en su estado original. El lienzo es original; si les damos la vuelta, el bastidor es original, nunca han sido repintados. Es muy, muy, muy raro encontrar cuadros que tienen 100 o 120 años y que dan la impresión de haber sido pintados anteayer (…) he aquí un cuadro tal y como Monet lo pintó», subrayó Bompard.

La codirectora del departamento de Arte Moderno de Sotheby’s, Aurélie Vandevoorde, destacó a EFE que «los dos cuadros de Monet comparten una historia. Vienen de colecciones privadas francesas y han estado varias décadas sin verse públicamente», por lo que gozan de una exclusividad particular en un momento en el que, además, se conmemoran cien años del fallecimiento del pintor.

‘Les Îles de Port-Villez’, un meandro del río Sena pintado por un Monet de fama incipiente, nunca fue reproducido en color, mientras que el ‘Vétheuil, effet du matin’, un paisaje de dicha villa pintado en el auge de su popularidad, fue expuesta por última vez al público en 1928: hace más de un siglo.

Bompard apuntó que, si bien los precios que se les atribuye a los cuadros son «una suma importante», en el mercado de los Monet «hay cuadros que pueden venderse por 100 millones de euros».

El precio más alto jamás alcanzado en la venta de un Monet está fijado en 110,7 millones de dólares, por la compra de un cuadro de la serie de Almiares de este pintor en una subasta en Nueva York, en 2019.

Las dos Monet vendidos en París son parte de un lote más amplio de pintura moderna y contemporánea entre los que se cuentan una pintura y una escultura de Picasso, así como obras de Juan Gris, Vassily Kandinsky o Jean-Michel Basquiat.

La codirectora de Sotheby’s París destacó entre estas siete obras del bielorruso naturalizado francés Marc Chagall (1887-1985); guaches de escenas circeneses valorados en cientos de miles de euros que estaban en posesión de sus herederos. EFE