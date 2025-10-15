Dos bombarderos de EEUU sobrevuelan el Caribe frente a las costas de Venezuela

Tegucigalpa/Caracas – Dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela en el marco de operaciones que la flota norteamericana ejecuta en la región con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, según informaron este miércoles fuentes del Comando Sur de Estados Unidos en su canal oficial de la red social X.

Las aeronaves, conocidas por su capacidad letal, se integraron a ejercicios junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, desplegados en la región con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima en apoyo directo a las operaciones de interrupción del tráfico ilícito de drogas y protección del territorio estadounidense.

De acuerdo con el comunicado del Comando Sur, estos ejercicios se realizan en coordinación con el Departamento de Defensa y bajo las prioridades presidenciales para “interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”.

El despliegue se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el litoral caribeño, donde la campaña incluye la utilización de barcos de guerra y aviones F-35 en operaciones similares.

El recorrido, visible en los registros públicos de la aplicación, muestra una secuencia de maniobras que algunos usuarios en redes sociales interpretaron como una figura curiosa frente a las costas de Maduro en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Venezuela.

El seguimiento del vuelo de los aviones de los Estados Unidos sobre el Caribe.

Según los datos disponibles, la aeronave se mantuvo en todo momento dentro del espacio aéreo internacional y no ingresó en territorio venezolano.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un operativo militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Trump informó en un mensaje de video, compartido a través de sus redes, que la acción resultó en la muerte de seis personas vinculadas, según inteligencia estadounidense a una organización designada como terrorista.

El ataque, autorizado bajo las prerrogativas ejecutivas, fue ejecutado bajo órdenes del Secretario de Defensa en la zona de responsabilidad del Comando Sur.

Según Trump, la embarcación transitaba una ruta identificada de tráfico de estupefacientes y estaba conectada a redes de narcoterrorismo. La confirmación sobre la naturaleza del cargamento fue atribuida a labores de inteligencia. PD