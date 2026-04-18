Dos alcaldes de Libre y líderes del Partido Nacional se unen al Partido Liberal

Tegucigalpa – Dos alcaldes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y varios líderes del Partido Nacional se unieron este sábado al Partido Liberal de Honduras.

Así lo confirmó a Proceso Digital la diputada liberal Alia Kafati, quien dijo que en total 675 líderes políticos se unieron a su partido.

Se trata del actual alcalde de Ceguaca, Luis Enamorado y de José Luis Hernández Portillo, edil de San Francisco de Ojuera, ambos antes militantes de Libre, detalló.

Los líderes del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana Carlos Rodríguez, Carlos Rogel, Steven Interiano y David Enamorado también se unieron, precisó.

La juramentación se realizó en un hotel del departamento de Santa Bárbara, agregó.

Líderes como Jorge Cálix y Francis Cabrera estuvieron presentes en el evento.

A partir de la fecha los alcaldes y líderes en mención pasan a militar en el Partido Liberal de Honduras. (RO)