Doris Gutiérrez pide pronto escrutinio especial y llama a la madurez política para garantizar la paz del país

Tegucigalpa – La designada presidencial y dirigente del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, solicitó que se realice a la brevedad el escrutinio especial e incluso un voto por voto de las actas, con el fin de garantizar transparencia y certidumbre en el proceso electoral.

Gutiérrez hizo un llamado directo a los actores políticos para que dejen de lado los intereses personales y partidarios, señalando que el pueblo hondureño ya cumplió con su deber cívico al acudir a las urnas de manera pacífica. “Aquí lo que existe es una incapacidad manifiesta por parte de la institucionalidad y de los políticos para llegar a un acuerdo en aras de la paz del país”, expresó.

La dirigente del Pinu insistió en que se debe actuar con madurez y permitir el escrutinio correspondiente para que el proceso concluya con resultados claros y en el menor tiempo posible, de manera que la población pueda vivir “una Navidad medianamente tranquila”.

Asimismo, Gutiérrez aseguró que su partido mantiene su compromiso con la democracia y con el proceso electoral, cumpliendo con la acreditación de alrededor de 400 representantes que fueron solicitados y que han acudido al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), lugar donde se tenía previsto realizar el conteo especial.

No obstante, denunció que en el sitio no se han dado las condiciones adecuadas, ya que los representantes del Pinu han sido expulsados e incluso insultados. “Esto es muy caótico y puede llevar a situaciones imprevisibles”, advirtió.

Finalmente, la designada presidencial calificó la situación actual como un hecho sin precedentes en la historia electoral de Honduras, reiterando la urgencia de resolver el conflicto mediante mecanismos transparentes que devuelvan la confianza a la ciudadanía. LB