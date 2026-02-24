Doris Gutiérrez jura como diputada al Parlacen

Tegucigalpa – Este martes 24.02.2026. se oficializó la juramentación de Doris Gutiérrez como diputada al Parlamento Centroamericano en representación de Honduras para el periodo 2026-2030.

El propio parlamento regional informó que la Presidenta Karla Gutiérrez juramentó vía Zoom a Doris Gutiérrez, exdesignada presidencial de Honduras, como Diputada al Parlamento Centroamericano para el período 2026–2030, durante Sesión Ordinaria.

Hace unos días, en conversación con Proceso Digital, la exdesignada anunció que sería integrada a la bancada hondureña en el organismo político centroamericano.

Relató que la decisión de integrarla al Parlacen la tomó por sorpresa porque nunca lo buscó.

Explicó que el Parlacen lo integran los países miembros electos en elecciones generales y los que asuman la próxima semana son los que salieron favorecidos en los comicios de 2021 que fue cuando Libre ganó la elección en Honduras. Los electos recién en 2025 asumirán hasta 2030. JS

La bancada de Honduras ante el Parlacen

Janise Tatyana Alvarenga Guillén

Sady Farid Andonie Reyes

Ol Argueta Turcios

Ricardo Leonel Cardona López

Walter Reiniery Castellanos Sauceda

Nilvia Ethel Castillo Cruz

Iris Xiomara Castro

Arturo Efraín Chinchilla Castro

Jorge Alberto Gonzales Salinas

Nelsy Yolany Mencias Martínez

Silvia Consuelo Montalvan Matute

Nohelia Rosidel Núñez Licona

Mauricio Oliva Herrera

María Elena Ortiz Padilla

Bayardo Pagoada Figueroa

Samuel Armando Reyes Rendón

José Benedicto Santos Castro

Wilfredo Serrano Muñoz

Mario Hernán Sorto Deras

Juan Carlos Valenzuela Molina

José Alberto Vásquez Cruz