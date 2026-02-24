Doris Gutiérrez jura como diputada al Parlacen

Tegucigalpa – Este martes 24.02.2026. se oficializó la juramentación de Doris Gutiérrez como diputada al Parlamento Centroamericano en representación de Honduras para el periodo 2026-2030.
El propio parlamento regional informó que la Presidenta Karla Gutiérrez juramentó vía Zoom a Doris Gutiérrez, exdesignada presidencial de Honduras, como Diputada al Parlamento Centroamericano para el período 2026–2030, durante Sesión Ordinaria.
Hace unos días, en conversación con Proceso Digital, la exdesignada anunció que sería integrada a la bancada hondureña en el organismo político centroamericano.
Relató que la decisión de integrarla al Parlacen la tomó por sorpresa porque nunca lo buscó.
Explicó que el Parlacen lo integran los países miembros electos en elecciones generales y los que asuman la próxima semana son los que salieron favorecidos en los comicios de 2021 que fue cuando Libre ganó la elección en Honduras. Los electos recién en 2025 asumirán hasta 2030. JS
La bancada de Honduras ante el Parlacen
Janise Tatyana Alvarenga Guillén
Sady Farid Andonie Reyes
Ol Argueta Turcios
Ricardo Leonel Cardona López
Walter Reiniery Castellanos Sauceda
Nilvia Ethel Castillo Cruz
Iris Xiomara Castro
Arturo Efraín Chinchilla Castro
Jorge Alberto Gonzales Salinas
Nelsy Yolany Mencias Martínez
Silvia Consuelo Montalvan Matute
Nohelia Rosidel Núñez Licona
Mauricio Oliva Herrera
María Elena Ortiz Padilla
Bayardo Pagoada Figueroa
Samuel Armando Reyes Rendón
José Benedicto Santos Castro
Wilfredo Serrano Muñoz
Mario Hernán Sorto Deras
Juan Carlos Valenzuela Molina
José Alberto Vásquez Cruz