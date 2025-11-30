¿Dónde y a qué hora votan los presidenciables de Honduras?

Tegucigalpa – Honduras llegó al día cero, el día de las elecciones generales, dónde más de seis millones de hondureños están convocados a votar, pero ¿dónde votan los presidenciables de Honduras?

La candidata oficialista, Rixi Moncada, votará a las 7.00 de la mañana en el Centro de Educación Prebásica en la colonia Centro América Este.

A las 7.30 de la mañana, el candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, ejercerá el sufragio en la Escuela Honduras, en la colonia Alameda de la capital.

De su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, votará entre las 10:30 y 11:00 de la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Nelson Ávila, ejercerá su voto en el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado en el Barrio Abajo a las 11 de la mañana. (RO)