¿Dónde están los médicos cubanos? Sigue preguntando el Colegio Médico

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, reiteró este jueves que en esa organización siguen sin saber dónde están los médicos cubanos que trajo la Secretaría de Salud desde inicios del año pasado.

-Colegio Médico espera respuestas de denuncia interpuesta en MP para saber dónde están los médicos cubanos.

“En este momento lo que yo quisiera es saber dónde están, porque no sabemos dónde están. En el Hospital Escuela no están, que es donde dijeron que iban a estar, en el Catarino Rivas tampoco están, en la mosquita tampoco están, en Yoro tampoco, entonces no sabemos dónde están?”, afirmó.

Santos recordó que la Secretaría de Salud no le entregó al Colegio Médico la documentación de los médicos cubanos, certificando su especialidad o si es médico general, como lo indica la Ley.

Además tampoco se han cumplido otras estipulaciones como la estadía, “la ley que dice que la temporalidad no debe ser más de 3 meses, 90 días, que ser gratuito y que además presente sus diplomas ante el Colegio Profesional para el cual vienen a trabajar”.

Ante estas dudas, Santos dijo que el CMH presentó una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue quiénes son las personas que ingresaron como médicos, así como dónde están trabajando.“No sería bueno tampoco estar pagando salarios del pueblo de Honduras a médicos que no están trabajando”, indicó. VC