¿Dónde están los diputados que no han sido capaces de frenar un estado de excepción ilegal?, cuestiona exrectora Castellanos

Tegucigalpa – La ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos indicó que en Honduras “todos estamos sometidos o expuestos a los abusos, los atropellos, el autoritarismo y a un estado de excepción totalmente ilegales”.

– Libre está siguiendo los pasos para convertir este país en un partido único.

La socióloga cuestionó el accionar de los diputados del Congreso Nacional ante una nueva prórroga del estado de excepción que no tiene el visto bueno de los legisladores.

“Uno lo que se pregunta es dónde están los diputados que no han sido capaces de frenar un estado de excepción que es ilegal y es abusivo por parte de la presidenta de la república”, afirmó.

La exrectora señaló si es que acaso los hondureños están frente a un autoritarismo presidencialista o si dejó de existir el Congreso Nacional y solo se reúne para los temas totalmente intrascendentes.

Asimismo indicó que este tipo de información debe de divulgarse ampliamente y “ojalá que provoque el rechazo de la ciudadanía porque si esto lo están haciendo ahora que todavía necesitan conquistar el voto de los independientes y el voto de los indecisos, ¿qué van a hacer con nosotros cuando tengan el poder absoluto como lo han logrado el poder absoluto en otros países?.

Castellanos refirió que como en el pasado los gobiernos anteriores las instituciones estaban presididas por el bipartidismo se distribuían las instituciones, pero que ahora estamos enfrente aún a un gobierno que quiere ser partido único y negar la existencia de los otros.

En ese sentido, concluyó Castellanos, lo que estamos viendo es que el partido Libertad y Refundación (Libre) está siguiendo los pasos para convertir este país en un partido único, por lo que pidió ver las consecuencias que tienen los gobiernos bajo este modelo. VC