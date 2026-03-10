¿Dónde está Luis Redondo?

Tegucigalpa – Desde que asumió el presidente Nasry Asfura y la nueva administración en el país, se ha desaparecido de la escena pública y mediática el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que ha ganado relevancia por el caso “Chequesol”.

– Desde su último intento por tratar de impedir la declaratoria de elecciones generales, el extitular del CN desapareció de la escena pública con apenas uno y otro mensaje en redes.

Desde el 25 de enero que asumió la nueva junta directiva del Congreso Nacional presidido por Tomás Zambrano, y el 27, Nasry Asfura tomó posesión, varios exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro siguen activos en medios de comunicación o redes sociales, pero no Redondo que prácticamente desapareó.

Su nombre ha vuelto a sonar en los últimos días junto al del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, para que comparezcan en la audiencia inicial del caso “Chequesol” que implica a la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.

En este caso implica a una docena de personas por uso de dinero público para la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.

Tanto Redondo como Zelaya fueron citados por un juez para que comparezcan como testigos para este jueves 12 de marzo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de Sedesol.

Sin embargo, ambos no respondieron mensajes ni llamadas para comparecer como testigos ante el Tribunal de Sentencia, por lo que, se publicarán edictos judiciales para localizar a estas dos figuras.

No obstante, Zelaya ha remitido una nota que no puede comparecer porque está recibiendo tratamiento médico en México porque padece de cáncer de pulmón con metástasis.

Con la situación conocida mediáticamente de Zelaya, queda la pregunta ¿Dónde está Redondo?, ya que ha desaparecido de la escena pública, solo haciendo posteos en redes sociales, específicamente en la cuenta red social “X”.

La última publicación de Redondo en redes sociales fue para felicitar a las mujeres este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer. Internacional.

Cabe recordar que Redondo también posee la ciudadanía española, y se presume que podría estar en esa nación europea.

Igualmente, también tiene una demanda en Estados Unidos por supuesto incumplimiento de manutención de una hija que tuvo con una hondureña que lo ha expuesto mediáticamente.

Hay que esperar hasta el jueves si Redondo comparecerá en la audiencia para declarar como testigo, de lo contrario, como procederá el juez para poder citar al expresidente del Congreso Nacional. AG