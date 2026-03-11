Donativo de Fundación Concordia: 25,000 alumnos de primer grado recibirán texto oficial de matemáticas

Tegucigalpa – Todos los estudiantes de primer grado del departamento de Francisco Morazán recibirán el texto oficial de Matemáticas gracias a un donativo de 25 mil ejemplares entregados por Fundación Concordia y la Colección Erandique, en coordinación con la Secretaría de Educación.

– El programa es impulsado por Fundación Concordia y la Colección Erandique en alianza con la Secretaría de Educación.

La entrega simbólica se realizó en la escuela Jorge J. Larach, ubicada en la colonia Altos de Sinaí de Comayagüela, con la participación del ingeniero José Azcona Bocock, director ejecutivo de Fundación Concordia; Dennis Cáceres, subsecretario de Asuntos Técnicos de Educación; y Rossy Pastor, directora del centro educativo.

Durante la actividad, los estudiantes recibieron con entusiasmo los libros. “Muchas gracias a Fundación Concordia y a la Secretaría de Educación”, expresaron los niños tras recibir su material educativo.

Azcona Bocock explicó que el propósito del proyecto es que los alumnos cuenten con herramientas propias para fortalecer su aprendizaje. Señaló que los textos pertenecen a los estudiantes, por lo que podrán utilizarlos libremente y llevarlos a casa para reforzar lo aprendido en clase.

“Niños, niñas, ¿quieren aprender a sumar y restar bien?”, preguntó el director ejecutivo a los estudiantes, quienes respondieron con entusiasmo: “sííííí”.

El representante de Fundación Concordia señaló que la iniciativa también busca evitar que los estudiantes dependan de fotocopias o de libros usados por otros compañeros.

“Esperamos continuar fortaleciendo este proyecto el próximo año”, afirmó Azcona, al reiterar el compromiso de seguir trabajando junto a la Secretaría de Educación para apoyar el proceso de aprendizaje.

Por su parte, el subsecretario Dennis Cáceres destacó que contar con textos en el aula es fundamental para mejorar la enseñanza.

“No es posible que nuestros niños y los maestros no tengan los textos en el aula. Este donativo representa un paso importante para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje”, expresó.

El funcionario agregó que la Secretaría de Educación continúa con la distribución de material educativo en todo el país. “Desde el viernes comenzamos a distribuir los textos de Matemáticas, mientras que el gobierno del presidente Asfura inició la distribución de diez millones de textos en su primera etapa. Ya llegamos a Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Ocotepeque, y continuaremos en el resto del país”, indicó.

La directora de la escuela Jorge J. Larach, Rossy Pastor, agradeció la iniciativa y resaltó su impacto en la comunidad educativa.

“Esta alianza entre Fundación Concordia y la Secretaría de Educación beneficia directamente a nuestros alumnos y maestros”, señaló.

La entrega de libros forma parte de un esfuerzo que se realiza por segundo año consecutivo. En 2024, Fundación Concordia donó 9,000 textos de Matemáticas, y para 2027 se proyecta ampliar el programa a otros departamentos de Honduras. JS