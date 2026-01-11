Donald Trump: el 20 de enero se cumple el primer año de su errático segundo mandato presidencial…y lo que nos espera.

Análisis de Alberto García Marrder

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras.

Donald Trump, a sus 79 años, va a cumplir este 20 de enero de 2026 su alocado primer año de su segundo mandato presidencial y sería aconsejable que nos apretemos bien el cinturón de seguridad porque vienen años muy acelerados y convulsos.

Posiblemente, su autorización para que fuerzas especiales de la “Delta Force” capturaran en Caracas al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores ha sido lo más trascendental. Y solo falta, está por caer, su anexión o compra de Groenlandia.

Trump piensa que el hemisferio occidental es el patio trasero de Estados Unidos y no va a dejar que Rusia o China lo pisen.

A Trump le ha dado las ganas de intervenir donde le apetezca, por ejemplo, bombardear Nigeria en defensa de la minoría cristiana, derrocar a un dictador como Maduro o influir en procesos electorales en América Latina.

Durante 12 meses, Trump se ha sentado en su escritorio de la Oficina Oval de la Casa Blanca emitiendo centenares de órdenes ejecutivas, sin pasar por el congreso.

Se ha convertido en un autócrata y no admite que nadie le lleve la contraria. Por eso está rodeado de un gabinete de aduladores y de cien por cien leales.

Y ninguno, absolutamente ninguno, se atreve a despertarlo cuando se queda dormido en las largas horas de las sesiones del gabinete. Y mucho menos a sonreír.

Y en este primer año se ha dedicado a acusar de todos males del país, a sus enemigos de siempre, los demócratas, especialmente a su predecesor, el ex presidente Joe Biden, al que desprecia como el “sleepy Joe”, olvidando que él también se duerme en las reuniones oficiales.

Últimamente se le ha dado por enaltecer su mandato y su legado. Como la de adornar de oro la Oficina Oval y la de edificar en la parte este de la Casa Blanca un enorme salón de fiestas. Y lo más preocupante es cambiar el nombre del “Centro Kennedy de las Artes” por el nuevo “Trump -Kennedy Centro de las Artes”. Medida que ha sido protestada por la familia del asesinado ex presidente John F. Kennedy y ha provocado la cancelación de varios conciertos en protesta.

Es la arrogancia de un narcisista. Trump ha reaccionado diciendo que era un honor.

Se dedicó también a demandar por difamación, por billones de dólares, a los periódicos que lo critiquen o publiquen temas escandalosos sobre él, aunque sean diarios tan prestigiosos como el “The New York Times” o el “The Wall Street Journal”.

Este 2025 ha sido un año súper activo para Trump. Ha impuesto aranceles a casi todas las importaciones mundiales y ha creado una guerra comercial que afectará principalmente a Canadá, China y México.

Y se ha visto sorprendido cuando muchos de los países afectados amenazaron con represalias, como las de imponer tarifas iguales a las exportaciones americanas.

Y ha tenido que retroceder o negociar.

La deportación de los inmigrantes indocumentados ha sido otra de sus obsesiones este año. Cerca de 500,000 han sido deportados, especialmente mexicanos y centroamericanos y su meta es llegar al millón.

Ha usado el Departamento de Justicia como herramienta para vengarse de todos los abogados que, en su primer mandato presidencial, le emitieron cuatro demandas judiciales y una de ellas con sentencia de culpabilidad.

Si le ha hecho mucho daño su supuesta amistad con el pederasta Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996 y por la aparente adicción, entonces, de ambos por las chicas jóvenes. Trump ha negado siempre estar implicado en los turbios negocios de Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel.

En política exterior, sigue despreciando a los países europeos y considerando al líder ruso, Vladimir Putin, como “mi buen amigo”. Y finalmente, impondrá a los líderes de Ucrania, las demandas rusas para llegar a un acuerdo de paz.

Y sobre Venezuela, ha montado en el Caribe una tremenda flotilla naval para destruir, en teoría, los carteles del narcotráfico venezolanos. Pero en realidad, fue para derrocar al dictador Nicolás Maduro. Y sus próximos objetivos pueden ser Colombia o Cuba.

En el 2026, se van a celebrar las elecciones de “minterm”, para elegir al nuevo congreso y parte del senado. Trump, con un índice de popularidad muy bajo, casi un 31 por ciento, se las va a ingeniar para que los republicanos sigan controlando las dos cámaras. Todo para las elecciones presidenciales del 2028.

Para entonces, Trump tiene que decidir a quién va apoyar para reemplazarlo en la Casa Blanca. Va a ser un gran dilema: al vicepresidente J.D. Vance (que no es popular) o al cubanoamericano Marco Rubio, actual Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional (el presidente confía mucho en él).

Y si, Trump sigue soñando con el premio Nobel de la Paz, que parece ya incansable dado su historial de guerra.

“El PERSONAJE 2025: Donald Trump, un dominante líder para un planeta que baila su ritmo”, tituló muy bien el diario madrileño “El MUNDO”.